Pampita se lució con un vestido de satén al cuerpo

El look de gala de Pampita

Pampita en microbikini animal print neón

Pampita no deja de deslumbrar con sus apuestas de moda en las redes sociales. Si bien las microbikinis y los trajes de baño enterizos son sus looks favoritos para el verano, la modelo también sorprende con los más elegantes vestuarios de gala. Para salir al aire en la TV, la influencer eligió llevar un vestido de cóctel perfecto: se trata de un modelo de satén en color verde pastel, uno de los colores más trendy del momento.¿El look elegido por la modelo? Llevó un vestido confeccionado en satén en color verde pastel, uno de los tonos más arrasadores del momento. Se trata de un modelo con escote rectangular, ajustadísimo al cuerpo con falda asimétrica y tajo con frunces. Además, cuenta con un detalle muy sensual: tiene la espalda al descubierto.Combinó el vestuario de noche con un peinado de cabello suelto, raya al medio y ondas naturales. Fiel a su estilo sumamente elegante, sumó make up: sombras en tonalidades oscuras, máscara de pestañas en color negro azabache, rubor rosado en las mejillas y un labial en color rosa con acabado mate.Los videos y las imágenes se viralizaron rápidamente en la aplicación de Instagram y coleccionaron miles de likes y comentarios por parte de los usuarios de internet, que no dejaron de halagar su elección fashionista.Hace tan solo una semana, Pampita se encontraba vacacionando en Miami Beach junto a su familia. Como es usual, no dejó de marcar tendencia con su look de alto verano desde el sur de la Florida. Desde un yate de lujo en el medio del mar, impactó a sus casi 7 millones y medio de seguidores de Instagram con una apuesta de microbikini animal print que reúne las últimas tendencias del momento: colores shocking y estampado de leopardo.Siempre atenta a los últimos fenómenos de la moda, Pampita se fotografió con un traje de baño de dos piezas con estampado de leopardo en colores verde y celeste neón. ¿Los detalles del look? El corpiño es simple, estilo triangulito y la bombacha es diminuta, con moldería de colaless y tiritas regulables.Como si esto fuera poco, la modelo sumó un accesorio muy especial a su look: un típico sombrero de capitán en blanco y negro.Más tarde, se fotografió también con vista al mar llevando unos lentes de sol XXL en total black, un complemento infaltable para sumar en cualquier equipo de verano.