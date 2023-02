La exnovia de Mc Allister habló de la separación: “No sabía que había otra”

La periodista Yanina Latorre reveló cómo fue la separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister y contó la fuerte frase con la que él habría puesto fin al noviazgo.“Me la encontré de casualidad en el shopping, súper triste, comía sola en una mesa en el Patio Bullrich, es un poco triste la historia, la chica es divina”, comenzó contando.Luego, continuó: “Ellos pasaron Navidad, viajó a Londres con él a buscar sus cosas, y a los dos o tres días le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis ni tenían ningún problema”.“Tampoco le dijo de la existencia de la otra chica, Ailén Cova, que es la mejor amiga desde la infancia de él. Estuvo cinco años de novia con él, eran del mismo grupo de amigos y hace tres años vivía en Brighton porque él jugaba en Inglaterra”, detalló.“Ella se aguantó los primeros pasos de él en el fútbol, el chico es un amor, de una familia divina, los padres se portaron muy bien”, dijo.Y aseguró: “Ella me dijo que nunca se lo hubiera imaginado, a ella le hubiera gustado que él le diga le verdad, que se enamoró de otra, porque para ella hubiese sido más fácil el duelo”.