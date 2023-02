Charlotte Caniggia confesó que essta peleada con sus padres: "es triste"

A poco de haber ingresado nuevamente a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia abrió su corazón con parte de sus compañeras y habló a fondo de la relación que mantiene con sus papás, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.“Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, está con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo. Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”, comenzó diciendo Charlotte en una charla íntima con Rocío Marengo y Axel Neri.“Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”, agregó.Por último, la participante dio cuenta del gran apoyo que recibe de su pareja en estos momentos y cerró, a flor de piel: “Mi novio me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante. Mi hermano está en la misma. Nos re gustaría estar en familia, pero bueno”.Fuente: Cudad.com