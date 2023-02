“Me puse más buena”, dijo More Rial al compartir foto con un súper escote

More Rial no solo es conocida por su padre sino que se hizo un nombre subiendo fotos de ella a las redes sociales, en esta ocasión se trata de una selfie frente al espejo, con un conjunto a puro brillo y a mensajes ocultos para sus exparejas.En la foto se la puede ver con un conjunto de color negro, la parte de arriba super escotada, al punto de ser más una prenda de lencería que de ropa, tiene detalles en encaje que le da más la sensación de ser un corpiño que un top y una pollera negra, con un fino tajo al costado y una tira de brillos para mantenerla en su lugar.Junto a la foto la joven escribió un mensaje para todas sus ex parejas y les dejó un claro mensaje de superación y dejó muy en claro que ya está todo superado y son ahora ellos los que tienen que dejarla ir. “Tanto que se hacían, los tengo de pretendientes. Me puse más buena y más de uno se arrepiente”, fue el mensaje de la joven.Fuente: La Cien