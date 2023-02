Barbie Vélez fue mamá: “No puedo explicar esta felicidad”

En la tarde del viernes, exactamente a las 17.05 nació Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. El primogénito de la familia llegó al mundo en la Maternidad Suizo Argentina, pesó 3.500 kilogramos y alegró a toda la familia, que compartieron su felicidad a través de sus redes sociales.El primero en postear fue Alejandro Pucheta, el papá de Barbie, quien dio a conocer la buena nueva con un contundente mensaje -“Bienvenido Salvador”-, junto a una imagen de las huellas de su nieto y la información sobre la fecha y el peso de nacimientoUn rato antes, Nazarena se había mostrado desde el sanatorio con la cofia reglamentaria, dando a entender que el nacimiento era inminente. Y un par de horas después, subió a sus redes dos emotivas imágenes de uno de los días más felices de su vida: una foto con el pequeño Salvador, observándolo con una mirada en la que transmitía todo su amor. Y otra con su hija y su nieto, y un texto breve y contundente: “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente Barbie”, escribió junto al emoji de un corazón.Al rato, los flamantes abuelos hablaron en LAM, (América) donde dieron más precisiones de las horas que cambiaron su vida para siempre. “Estoy muy emocionada”, dijo la actriz sin poder aguantar el llanto. “La verdad que es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy pero muy conmovida”, agregó la angelita, esta vez desde el móvil.“Fue muy distinto al parto de Naza, que también fue una cesárea”, aportó Alejandro. “Es un momento único, todavía no caemos. Lo bueno es que uno viene con muchos nervios y todo salió mejor, imposible. Tenemos una tranquilidad inexplicable”, añadió sin ocultar su emoción.La abuela reveló tanto ella como Lucas pudieron ingresar al parto “El médico se dio cuenta de que Barbie estaba muy bien y muy controlado. Y a último momento le preguntaron a ella si quería que ingrese yo. Ella dijo que sí enseguida. Y me preguntaron a mí y ya me estaba poniendo el ambo”, señaló entre risas, en referencia a la foto que había circulado previamente en las redes sociales.Faltaba la palabra de la flamante mamá, que llegó más allá de las 10 de la noche. La actriz publicó una foto con su marido y su hijo y un texto conmovedor en el que explicaba sus sensaciones: “¡Bienvenido amor de nuestras vidas. No puedo explicar esta felicidad que siento!”, comenzó, entre letras y corazones. Y continuó a pura gratitud con sus seres queridos: “Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor. Gracias Lu mi vida, por ser tan increíble compañero. Gracias a nuestras familias, los amo con toda mi alma”, señaló.Luego, hizo extensivos los agradecimientos a los doctores Gustavo Rodríguez Albanese y Alegandra Garibotto y a sus equipos por el trabajo de estos nueve meses. “No tengo palabras para describir la tranquilidad y confianza que nos dieron en todo momento”, expresó. Atenta a todos los detalles, Nazarena le dejó un mensaje en la publicación: “Me llenas de orgullo y amor. Los amo”. (Teleshow)