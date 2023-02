Abel Pintos se despide de los escenarios en marzo por un tiempo: el motivo

Abel Pintos dejó a muchos fanáticos de la música completamente conmocionados. El famoso y exitoso cantante sorprendió a miles de fanáticos y anunció que seEn un 2023 que estará cargado de conciertos con grandes bandas y artistas que dirán presente a lo largo y ancho de la Argentina, Abel Pintos confirmó la noticia menos esperada: por un tiempo no tocará más y tendrá un largo parate. "Este año,", le comentó a Minuto Neuquén.Asimismo, y en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia celebrada en la provincia de Neuquén, el músico bahiense dejó en claro que suSegún explicó a la prensa neuquina,, y a que también tiene intenciones de volver a componer para lanzar nuevas canciones."Necesito parar un poco para poder procesar todo aquello que me pasa", afirmó. "Ya lo hice en mi álbum más reciente (NdeR: El amor en mi vida), pero ahora tengo mucho más que contar", agregó el cantante de 38 años, en referencia a que tiene pensado componer nuevo material.