Cinthia Fernández opinó sin pelos en la lengua sobre Wanda Nara

Sin pelos en la lengua, Cinthia Fernández tuvo duros conceptos sobre Wanda Nara. “Quiero aplausos para lo que era Wanda antes y en lo que se transformó. No me refiero a lo físico porque está más linda, hermosa, por favor dejate el morocho, sino porque salió de la nada”.



Y amplió: "Salió de la nada porque no es una persona con talento, ni tiene talento ni sabe hacer nada, es como una Kennys (que no sabe hacer nada), pero mirá hoy en día. Es empresaria, una gran mujer. Aplausos, todos queremos ser Wanda", manifestó la panelista televisiva.

Fuente: Diario Show