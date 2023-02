“Acostadita, facturo más que vos”: cuánto dinero le depositaron a Tamara Báez

Tamara Báez se hartó de recibir críticas de algunos de sus seguidores y le respondió tajante a un usuario que la acusó de no trabajar. Por eso, la influencer sorprendió al mostrar una de las elevadas transferencias que le pagaron por hacer publicidad en sus redes.Todo comenzó cuando un nombre le preguntó cuándo iba a dedicarse a trabajar, y la expareja de L-Gante no pudo aguantar sus ganas de contestarle con su característica sinceridad. “Así como me ves acostadita, estoy facturando más que vos, cara de nada”, le dijo ella sin filtros y compartió la cifra de 100 mil pesos que recibió.A diario, Tamara Báez comparte en su perfil de Instagram su labor como mamá de Jamaica, sus salidas a boliches y también su rol como influencer de varias marcas, ya que acumula casi 2 millones de seguidores. Sin embargo, entre medio de ese contenido también aparecen muchas críticas de personas que no comprenden a qué se dedica.Es por esa razón que la exnovia de L-Gante se hartó de los mensajes que recibe por privado y decidió responderle a uno de ellos. “Esta es mi cuenta mientras me mandan a trabajar los cara de nada”, lanzó ella y compartió que le enviaron 100 mil pesos a su cuenta bancaria.