El exbarra de River Plate, William Schlenker, se casó con Samanta Farjat

El ex barra de River Plate, William Schlenker, quien cumple una condena a cadena perpetua en el penal de Marcos Paz, se casó con Samanta Farjat, quien fue una de las protagonistas del llamado “Caso coppola” a mediados de los 90.

La unión ocurrió el último 27 de diciembre, pero trascendió en las últimas horas.



Schlenker cumple la máxima pena por haber instigado el crimen de Gonzalo Acro en medio de la interna de Los Borrachos del Tablón que comandaba con su hermano Alan. Está detenido en la cárcel mencionada desde mayo de 2016 cuando la Cámara de Casación Penal le confirmó la pena de perpetua

A la par del cambio de estado civil, William intenta también dar vuelta su situación judicial y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su caso, consigna Infobae.



Farjat se hizo famosa en los 90 cuando apenas tenía 19 años y fue una de las testigos del llamado “Caso Coppola”, la causa que llevó a prisión durante tres meses al ex manager de Diego Maradona.

A Coppola se lo acusó de tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización tras el hallazgo de casi medio kilo de cocaína en un jarrón de su departamento porteño.



Esa causa se cayó luego que se probara que la droga fue plantada por la Policía en connivencia con el juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, quien terminó condenado por este y otros seis hechos a nueve años de prisión.

Por entonces, Farjat y Natalia Denegri eran figuras televisivas por protagonizar distintos escándalos. Ambas pidieron con el paso del tiempo el derecho al olvido.



Farjat contó al citado medio que “están en tratativas con dos abogados para presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia donde se ofrecerán nuevos testimonios de allegados a la causa donde dejarán en claro que William no tenía nada que ver y con esos elementos nuevos tratarán de desvincularlo”.

Schlenker afirma que es inocente y que no estuvo en ninguna de las reuniones previas donde los jueces aseguran que se planeó el crimen de Acro y que jamás tuvo influencia en la barra, detalla la crónica de Infobae.