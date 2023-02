Matías Alé le mandó un consejo a Fede Bal tras sus infidelidades

Matías Alé se metió en la polémica por las infidelidades de Fede Bal que le costaron la relación con Sofía Aldrey. Mientras siguen surgiendo posibles candidatas a la larga lista de conquistas con las que el actor tuvo romances mientras estaba de novio con la marplatense, otro experto en affaires mediáticos opinó del presente del hijo de Carmen Barbieri desde la temporada teatral que viene haciendo en Carlos Paz.



“Nunca me encasillé en ‘galán’. Tuve grandes amores, muchas relaciones muy lindas que me han dejado muchas enseñanzas y hoy las cosas las tomo, tal vez, de otra manera”, reconoció Alé, a la pregunta que le hizo la notera de Socios respecto de si consideraba a Fede como su “sucesor”.



“No me quiero comparar con Fede. Él tiene su historia, nos saludamos muy afectuosamente el otro día”, le contestó además, como para resguardarse de la polémica que todo lo abrasa por estos días respecto de Bal y sus romancees.



El consejo de Matías Alé para Fede Bal

“Consejos no doy, pero sí podría hablarle desde mi experiencia. Yo si tuviera la posibilidad de hablarle al Matías de la edad de Fede le diría un montón de cosas para enseñarle a no lastimar”, reveló la expareja de Graciela Alfano y Silvina Escudero, con el aplomo y la experiencia que adquirió con los años.



Y agregó: “A tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, a tratar de no hacer sufrir porque todo te vuelve. A mí me pasó. Me ha vuelto, pero eso es algo del pasado”.



Y finalizó diciendo: “Si pudiera hablarle, no a Fede, sino al Matías de diez años atrás, le diría un montón de cosas”.

Fuente: Eltrece TV