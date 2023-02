Espectacular morocha posó “al natural” y en topless en medio de la ruta

Sofía Jujuy Jiménez demuestra nuevamente que no teme romper con ciertos esquemas. Lejos de su controversial episodio televisivo que la mostró con una manchita roja en su pantalón mientras bailaba, esta vez sorprendió a sus seguidores de Instagram con la publicación de una serie de fotos que muestran su lado más sensual.Tal como se puede ver, la influencer decidió viajar por carnavales y, aunque no reveló el destino que eligió para tal fin, compartió algunas capturas que dejaron muy poco a la imaginación. Apoyada sobre la puerta del copiloto de un auto, se retrató en topless, muy feliz y “al natural”.Sofía dejó atrás sus looks jugados de verano entre microbikinis y lencería hot, perfectos para la playa, la pileta o una noche especial. En esta ocasión, su único complemento fue su ropa interior en tono negro de la famosa marca Calvin Klein y su actitud confiada y relajada.Por supuesto, el último posteo de Sofía Jujuy despertó comentarios de admiración y rechazo a partes iguales: mientras que algunos criticaron su exposición, sus fans elogiaron su figura y la animaron a mostrarse libre y sin expectativas sobre el qué dirán.