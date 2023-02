¿Y las nenas?, la reacción de Romina al ver ingresar a su sobrino a la casa

Este lunes los participantes de Gran Hermano (Telefe) recibieron a sus familiares en la casa. Fue una noche a pura emoción, pero Romina Uhrig -que esperaba ver a sus tres hijas- no ocultó su poco entusiasmo al ver ingresar a su sobrino. Como si eso no fuera poco, lanzó una frase poco feliz que hizo estallar los memes.Tras el ingreso de Valentina, la hermana de Marcos, y de Florencia, la gemela de Camila, la exdiputada esperaba abrazarse con Mía, Felicitas y Nina. Sin embargo, en su lugar vio entrar a su sobrino Fabián, quien le aseguró que las nenas estaban bien, pero que no podían entrar al reality por ser menores.Aunque Romina se mostró contenta de verlo, no dejó de repetir que ella quería ver a sus hijas. “Ellas están hermosas, enormes y te ven todos los días”, le aseguró su sobrino llevándole tranquilidad.Minutos después, la participante lanzó sin filtro: “No te reconocí cuando entraste porque estás maquillado. Y estás más gordito, ¿no?”.