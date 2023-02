Paseo junto a delfines: las excéntricas vacaciones de Jimena Barón en Miami

Después de unas lujosas vacaciones en Jamaica, Jimena Barón armó las valijas y voló rumbo a Miami para seguir disfrutando junto a su actual pareja, Matías Palleiro, y a su hijo Morrison Osvaldo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.Tal como suele hacer, la cantante compartió detalles del increíble viaje con sus seguidores en Instagram, que son casi siete millones.En una serie de historias se mostró a los besos con su novio que la llevó de paseo en un yate que él mismo condujo.Aunque el día estaba nublado aprovecharon para meterse al agua y pasear por la zona más exclusiva no sólo de Miami, sino de todo Estados Unidos.La intérprete de La Cobra grabó un video para mostrar las lujosas mansiones. "Esta es la zona más cara. Es el código postal más caro de Estados Unidos. Miren lo que son esas casas…”, le dice a sus followers."Esto es una casa", dice sorprendida en otra historia mientras muestra una enorme vivienda."Mansión tras mansión. Miren lo que son", sigue después.Pero no quedó ahí, unos minutos más tarde, mientras navegaba, la artista se encontró con delfines y se mostró muy emocionada.“La emoción que me da ver delfines libres en el mar”, escribió junto a las imágenes."Hola, ahí está... qué belleza por Dios, no lo puedo creer. Qué emoción esto por favor. Qué lindo que es", dice a los gritos.Después del paseo llegó el momento del shopping. Jimena aprovechó para mostrar la ropa que se compró de segunda mano y a muy buen precio.Es que la cantante fue al Ejército de Salvación, donde consiguió prendas de una reconocida marca a muy bajo precio debido a que tenían algunas fallas.Además, la actriz compartió un mapa para que sus seguidores puedan acercarse hasta el lugar y aprovechar las ofertas.Primero mostró un vestido verde que, aunque en un principio salía 60 dólares, ella consiguió a sólo 10 porque tenía una pequeña mancha. Con un lavado la mamá de “Momo” logró que quedara impecable.También consiguió un jean nuevo a cinco dólares, una remera azul y una camisola estampada.“70 dólares pero le faltaba el hilo de un lado para atar el cinturón y me cobraron 10. Nuevo”, escribió en una de las imágenes en la que muestra una de las prendas.Por la noche, la influencer tuvo una cita en el exclusivo restaurante que la exmodelo Deborah de Corral tiene en Miami."Casi una cita (sobre el río)", escribió junto al emoji de un corazón y de una copa de vino, publicó