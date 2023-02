Se conoció el motivo por el cual internaron a Chano Charpentier

Chano Charpentier continúa internado en el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, con pronóstico reservado, situación que generó mucha incertidumbre y preocupación entre los fan.A pesar de todas las especulaciones que rodaron en las últimas 48 horas, enrevelaron la razón por la cual el artista debió ser internado de urgencia y aclararon que no se debe a una recaída por sus problemas con las sustancias, sino un problema con una medicación prescripta.Y agregó: “Se la suministró mal y tuvo que ser internado justamente para que se lo pueda estabilizar. En el Otamendi lo recibieron muy bien y le hicieron un test toxicológico para ver si había tenido una recaída o no”.El frontman de Tan Biónica está acompañado por su madre Marina, que viajó de urgencia desde Uruguay apenas se enteró de lo ocurrido. La mujer no solo vela por la recuperación de su hijo, sino que levanta la bandera para poder modificar la Ley de Salud Mental.Marina acudió a sus redes para dejar un mensaje en medio de la internación de su hijo: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, señaló Marina al comienzo de su publicación. Junto al texto, eligió compartir una foto con un halo de luz, justamente lo que más pide para su hijo.“Cómo siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz”, agregó, en relación a los seguidores de la música de Chano y a quienes empatizan con su historia. “Por suerte tantas personas aman aChano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, cerró.