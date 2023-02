Con un look infartante, Emilia Mernes se robó todas las miradas en Viña del Mar

Espectáculos La entrerriana Emilia Mernes se presentará en el Festival de Viña del Mar

La Gala del Festival de Viña del Mar 2023 recibió el viernes la participación de artistas urbanos de distintas partes del continente. Entre ellos, se encontraba la cantante entrerriana oriunda de Nogoyá, Emilia Mernes, quien desfiló por la alfombra roja del evento luciendo su particular y sensual look.La exintegrante de Rombai se presentará en la segunda noche del Festival de Viña del Mar. A pesar de que algunos no la conocen como solista, la cantante ya tiene experiencia sobre el escenario de la Quinta Vergara, donde en 2017 recibió la Gaviota de Oro.Precisamente, fue Duki quien reaccionó con una breve frase en sus redes sociales al ver el look de Emilia en la Gala de Viña: "Me enamoré", escribió el cantante urbano en una historia de Instagram, compartiendo una fotografía que la propia artista subió a sus redes.El atuendo de Emilia Mernes fue uno de los más comentados de la noche. Su paso por la alfombra no pasó desapercibido, ya que se llevó todas las miradas al lucir un sensual y osado look en la Alfombra Roja de Viña, tal como lo reportó la prensa de espectáculos. La artista entrerriana simplemente arrasó en el evento, luciendo un conjunto de pantalón y chaqueta de cuero negro, combinado con un top de encaje transparente, dejando ver su figura esbelta y su abdomen tonificado.La belleza y el talento de Emilia Mernes están dando mucho de qué hablar en la prensa de espectáculos, y su participación en la segunda noche del Festival de Viña del Mar sin duda será uno de los momentos más esperados del evento.