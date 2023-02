Cantante de La Mosca se refirió por el supuesto plagio de Tini Stoessel

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada (Futurock), el líder de La Mosca manifestó: "Es una artista impresionante, a veces hay cosas que te queden, es una colega muy querida. En definitva, todos le robamos a The Beatles".Luego, respecto puntualmente al tema "Yo te quiero dar", el cual aseguran que Tini copió en su canción, dijo: "Es una canción que firmamos todos (los integrantes de La Mosca), al menos la música".Por último, no descartó tomar cartas en el asunto por supuesto plagio: "Nos juntaremos a charlar con el manager pero está todo bien, veremos qué pasa... tiene un toquecito (de parecido). Ella es una chica adorable".Una vez más, Tini Stoessel fue acusada de plagio. El martes 14 de febrero, Día de los Enamorados, la artista lanzó el tema musical "Cupido" y en la red encontraron varias similitudes con el videoclip de "In My Head", de Ariana Grande y con la base musical de "Yo te quiero dar", del grupo La Mosca Tsé-Tsé.En "Cupido", la intérprete aparece con un fondo blanco infinito detrás y a lo largo del video surgen efectos audiovisuales que hacen desaparecer partes de su cuerpo, tal como ocurre en "In My Head". (Exitoina)