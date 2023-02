Mac Allister habría terminado con su novia y estaría saliendo con una amiga

El futbolista Alexis Mac Allister está en boca de todos después de que se diera a conocer que, al parecer, habría terminado su relación con Camila Mayan, su novia desde los 15 años, y ahora estaría en pareja con su mejor amiga.Después de que terminó el Mundial en Qatar, los seguidores del mediocampista del Brighton & Hove Albion y la influencer comenzaron a sospechar de la ruptura amorosa. Se sospecha de que la relación terminó en Navidad, por lo que ella dejó su vida en Inglaterra y actualmente estaría en Buenos Aires.Este viernes, Marcela Tauro reveló información en Intrusos y dijo que la crisis empezó en diciembre, cuando recién terminó el Mundial. “Él la habría dejado el 24 de diciembre por el alto perfil de ella, porque es influencer”, comenzó diciendo la periodista. Pero, “él no quiere el alto perfil porque en realidad habría una tercera”, agregó.“Ella hoy se vuelve a Buenos Aires, va a alquilar un departamento del que se va a hacer cargo Mac Allister. La última foto que subieron fue en diciembre del 2022″, detalló la panelista. “Ese día fue a la casa de su amiga, Ailén, y le dijo que dejaría a la novia. Ahora ella, se mudaría a Brighton con él”, agregó la periodista.El futbolista Alexis Mac Allister está en boca de todos después de que se diera a conocer que, al parecer, habría terminado su relación con Camila Mayan, su novia desde los 15 años, y ahora estaría en pareja con su mejor amiga.Después de que terminó el Mundial en Qatar, los seguidores del mediocampista del Brighton & Hove Albion y la influencer comenzaron a sospechar de la ruptura amorosa. Se sospecha de que la relación terminó en Navidad, por lo que ella dejó su vida en Inglaterra y actualmente estaría en Buenos Aires.“Ella está destruida y no entiende qué pasó porque no sabe nada del engaño”, explicó la periodista. “Hace seis meses estaba con las dos relaciones en paralelo y en Navidad, cuando volvió al país, tras consagrarse campeón en el Mundial de Qatar 2022, se decidió por dejar a Mayan”, concluyó Tauro.