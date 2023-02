La romántica propuesta de casamiento de Lautaro Martínez a Agustina Gandolfo

Espectáculos Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo serán padres por segunda vez

La historia de amor de Lautaro Martinez y Agustina Gandolfo

El Campeonato del Mundo vino para algunos con un pan abajo del brazo, nacimientos y también el hecho de dar un nuevo paso en la vida. Y este es el caso de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que se casarán muy pronto, escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor.“¿Te querés casar conmigo?”, era la frase que leyó la influencer luego de transitar un camino realizado con pétalos de rosas, bajo la luz de las velas y todo musicalizado por un artista que estaba tocando el violín.Sorprendida, Agustina se tapó la boca y el futbolista se arrodillo para hacer formalmente el pedido. Y obviamente recibió un sí como respuesta.Todo se da en el marco de días llenos de anuncios ya que vienen de contar en el inicio de la semana que están esperando un hijo.Además de confirmar que está de 12 semanas, contó que durante las primeras no se sintió nada bien."Ahora me siento bien, pero durante los primeros dos meses, fatal. Mucho cansancio, poca energía, con náuseas, que con Nina no me pasó, así que era todo nuevo, pero ya estoy bien, me siento súper", dijo con una sonrisa a la cámara.Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez a pesar de los rumores que fueron surgieron en estos días, siempre apostaron al amor, estando instalados en Italia hace ya 4 años. El futbolista y su pareja, se conocieron a través de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes los presentaron a finales del 2018 cuando el deportista estaba arrancando su carrera en Europa, recién transferido al Inter de Milán, luego de haber jugado en Racing de Avellaneda.La joven tiene 26 años y es una modelo e influencer mendocina. La rubia acumula más de 947 mil seguidores y se hizo conocida por sus rutinas de entrenamiento fitness y sus consejos de vida saludable.Gandolfo hace un año y medio atrás, admitió que el embarazo no se encontraba entre los planes de la pareja "No era la idea. Me acabo de inscribir en otra carrera nueva. Era la primera en decir qué pachorra los bebés, etc., pero no es mentira cuando te dicen que no existe nada más lindo en el mundo. Ahora estamos así", confesó en una de las preguntas de Instagram que le hicieron sus seguidores.La modelo fitness mendocina sabe lucir su cuerpo escultural, de más está decir que trabaja constantemente junto a su amiga Carolina Calvagni, que no es nada más y nada menos que la esposa de Nicolás Tagliafico. Ambas suelen subir videos del entrenamiento que realizan y no tarda mucho en volverse viral.La pareja además tiene otras preocupaciones como Coraje, el restaurante exclusivo para una clientela muy especial en el corazón de Milán, el cual incluye la gastronomía argentina y mediterránea y que está teniendo mucho éxito últimamente. Algo que hace acompañado de Nina Martinez y Lautaro, quienes son el motor de la mendocina para encarar todos sus proyectos, publicó