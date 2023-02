Revelaron qué pasará con la casa de Gran Hermano tras el final del reality

Tras la eliminación de Walter “Alfa” Santiago,entró en la recta final que tendría su gran desenlace el próximo 20 de marzo, aunque Santiago Sposato y Ángel de Brito pusieron en duda que ello ocurra y adelantaron qué pasará con la casa del reality.En un móvil que brindó Coti en las cercanías de los estudios de Gran Hermano, Sposato adelantó enque la casa no será demolida ni desmontada como ocurrió con anteriores ediciones del reality, sino que tendrá un nuevo uso.“La casa, después del 20 de marzo, entran a limpiarla y automáticamente, a los días nomás, van a entrar nuevos participantes que van a estar grabando para otro país. Se va a hacer en la misma casa elpara”, señaló el cronista.“No va a estar el estudio desde el que sale Santiago del Moro. Acá, el participante eliminado se toma un avión y al otro día va a estar en el estudio, así que solo va a funcionar en Argentina la casa”, agregó Sposato.“¿Pero no tienen estudios en Chile?”, quiso saber De Brito, mientras una de sus angelitas observaba que “es una cuestión de economía y explotación de escenografías”. “Me parece que la final de Gran Hermano va a ser un poquito después, primera semana de abril, diría yo”, dijo De Brito.Asimismo, Sposato señaló que la producción descartó la idea de recibir al ganador de Gran Hermano en el Teatro Gran Rex, como se rumoreaba hace unos días, sino que optaron, por una cuestión de presupuesto, hacerlo en la avenida Fleming de Martínez, cerca de la casa. "El ganador va a recorrer el espacio en una alfombra azul e ingresará al estudio para festejar el gran premio", sentenció Sposato.Además, debido al rating que maneja el programa de, el reality no terminará el 20 de marzo como se había anunciado, y lo cierto es que sería en los primeros días de abril.En las últimas horas, Santiago del Moro anunció que habrá nuevos participantes la próxima semana y Nacho Rodríguez reveló en su cuenta de Twitter que serán seis los ingresantes, cuyo propósito será acompañar a los seis que queden desde el lunes durante quince días, y que no tendrán ninguna posibilidad de llegar a competir por el premio final, publicó Ciudad.