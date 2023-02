“John Wick 4″: ya puede verse el fulminante adelanto definitivo

Keanu Reeves vuelve a meterse en su papel de John Wick en el cuarto largometraje de la franquicia, y este jueves 16 de febrero por fin fue lanzado su tráiler final. En esta última aventura, el legendario asesino retirado viaja de Nueva York a París, Japón y Berlín, para confrontar a los criminales más poderosos del mundo. Mientras se enfrenta a nuevos enemigos, Wick se reencuentra con algunos partidarios, además de descubrir que antiguas amistades se fueron al otro bando.En John Wick 4 el protagonista lucha por su libertad, donde al parecer, la única forma que tiene de obtenerla es la muerte, según se escucha en el avance definitivo. “Aunque no es así”, responde él. El esperadísimo largometraje arriba a la pantalla grande el 23 de marzo y por supuesto, su nuevo perro lo acompaña.De acuerdo a lo publicado por Variety, el director Chad Stahelski se refirió al film como la película más larga de la franquicia hasta la fecha. Ha revelado además que “explorará la mitología que se esconde tras el Hotel Continental, lugar de refugio de los asesinos y punto central de la franquicia John Wick”.Tendrá lugar después de los eventos de Parabellum, que terminaron con la excomunión de Wick de la organización conocida como The High Table. Wick también se presume muerto después de que Winston le disparó y el héroe del título se cayó de un edificio.En el reparto del nuevo thriller de acción, el también protagonista de Matrix y Constantine es acompañado por Bill Skarsgård como Marquis, Donnie Yen como Caine, Laurence Fishburne como Bowery King, Lance Reddick como Charon, Rina Sawayama como Akira, Shamier Anderson como Tracker, Hiroyuki Sanada como Shimazu, Scott Adkins como Killa e Ian McShane como Winston.Stahelski es su director encargado, con guion de Michael Finch y Shay Hatten. Lionsgate, Thunder Road Pictures y Summit Entertainment son las productoras detrás de esta, siendo Liongate también su distribuidora oficial.Lo que comenzó como una simple película sobre un asesino retirado que se venga de su perro muerto, no solo reavivó la carrera de Reeves, sino que dio inicio a una de las franquicias de acción con mucha tradición más exitosas de todos los tiempos.John Wick 4 se estrena el 23 de marzo, pero mientras, pueden verse la primera película de 2014.