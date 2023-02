“Me amo y me acepto como soy”: el beboteo de Karina Jelinek frente al espejo

Un día después del Día de los Enamorados, Karina Jelinek utilizó las redes sociales para postear fotos suyas de alto voltaje. En las imágenes se puede ver a la morocha luciendo un top de encaje negro, el que acompañó con una bombacha de tiritas.La frase que le siguió a la publicación fue la siguiente: “#felizsanvalentin para mi primero, porque me amo y me acepto como soy, y si es así puedo amar a los demás”.Se recordará que este 14 de febrero, la Jelinek sorprendió al confirmar su relación con Flor Parise, su representante y amiga íntima desde hace muchos años, y también con quien quiere llevar adelante su proyecto de ser madre.Así las cosas, minutos después de haber compartido todas las fotos, Karina eliminó los posteos e hizo uno nuevo explicando que a Flor le había dado “vergüenza”. Aunque no es la primera vez que publica imágenes de ellas juntas, antes no la había saludado por el Día de los Enamorados.