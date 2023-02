Gran Hermano: Camila recibió la fulminante y son cinco los nominados

¡Se animó! Julieta le hizo la fulminante a Camila ? No te pierdas nada de lo que pasa en #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/4XgQBahK8t — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 16, 2023

Así se enteró Camila que fue fulminada ? Mirá #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/t3G0bA2AFY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 16, 2023

Con solo 7 integrantes en la casa deel juego comenzó a ponerse más tenso. La emisión del ciclo decomenzó la noche del miércoles con un anuncio de Santiago Del Moro: “¡Hubo fulminante!”. Y entró a la casa más famosa del país a informarles a los hermanitos esta decisión.Un rato antes, se la había visto a Julieta Poggio entrar al confesionario y pedir hacer la nominación que lleva directamente a placa a algún participante. Si bien se puede utililizar solo una vez en todo el juego, la joven de Villa Devoto tuvo sus razones. “La nomino a Camila porque no me cierra su juego y porque ya me avisaron de afuera que me había traicionado. Una vez está bien, pero ya dos veces que me lo digan, no”, afirmó Julieta.Así las cosas, cuando el conductor entró al reality para anunciarles esta noticia, todos quedaron perplejos y comenzaron a elucubrar quién habría sido el valiente que se animó a hacer la primera nominación fulminante de Gran Hermano.La primera en pasar a nominar, llamada por la voz inconfundible de Gran Hermano, fue precisamente Camila. La joven de Ituzaingó decidió darle dos votos a Lucila, alias La Tora por la poca relación que tiene con ella, y el segundo voto, se lo puso a Daniela.En segundo lugar, Gran Hermano convocó a Julieta al confesionario. “Ahora, esperemos un ratito, Julieta”, comenzó diciéndole la voz. Y luego le preguntó por qué había elegido a Camila. “Yo sabía que va a tener muchos votos, seguramente, pero creo que mandarla directo a placa puede ayudarnos a mí y a Daniela”, aseguró la participante de 21 años.Luego, fue la Tora la encargada de nominar a sus compañeros. “Me mataron con la fulminante porque me sacaron el voto. Yo quería votar a Camila porque no quería nominar a ninguno de mis otros compañeros que quiero mucho. Te juro que te firmo que yo sé quién fue, estuvo bien usada, creo que al afuera le va a gustar porque para mí era la persona indicada a fulminar”, comenzó diciendo Lucila.“Los votos van a ser por juego porque una de las dos personas va a ser salvada por Romi seguro, entonces los primeros 2 votos van a ser para Daniela y le doy 1 punto para Julieta”, anunció.Más adelante, fue llamado Marcos a hablar con Gran Hermano. El salteño estaba relajado sobre uno de los sillones con los perritos a upa, y apenas escuchó la voz los apartó para caminar rápido hacia el confesionario. Allí, le preguntaron cómo le había caído la fulminante. “Me sorprendió, es raro porque es algo nuevo, pero es parte del juego y cada uno tiene su estrategia y está bien que se utilice. Pero me sorprendió”, explicó el primo. Los primeros 2 votos se los dio a Lucila. “A algunos quiero más que a otros”, justificó. Y en segunda instancia nominó a Daniela.Cuando la convocaron a Daniela, la jugadora de las pestañas pasó decidida, ya que en las últimas galas de eliminación se fueron los participantes que ella votó en primer lugar. “¡Qué nochecita!”, arrancó diciendo. Y votó a Nacho en primer lugar, porque la iba a nominar a Camila y ahora no pudo, y el segundo voto se lo dio a Lucila, por una cuestión de estrategia.Romina llegó al sillón rojo del confesionario contenta por ser la líder de la semana. “Le voy a dar 2 votos a Nacho, no tengo motivos, nos estamos llevando recontra bien pero no tengo otra opción. Y el otro voto se lo voy a dar a Marcos, el primo, lo adoro, seguramente no irá a placa pero no tengo nada para decir de él”, anunció la exdiputada.Por último, Nacho definió la placa definitiva de nominados. Junto a la perrita Mora, el joven votó en primer lugar a Julieta por estrategia y en segundo lugar a Daniela, para que Romina si salva a una de ellas, la otra quede en placa para el próximo domingo.