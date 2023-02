Karina Jelinek posteó una foto hot junto a su novia, pero luego la borró

Movilizada por las sensaciones más bellas que revolotean en su corazón, esas mariposas que viajan a máxima velocidad por su panza, Karina Jelinek pergeñó un mensaje muy romántico para su novia Flor Parise en este Día de los Enamorados. No obstante, la sorpresa terminó en un desenlace negativo.La mega famosa modelo saltó al universo de las redes sociales, más precisamente a su Instagram, para gritar a los cuatro vientos el amor que late en su interior por su pareja. Así, la morocha construyó una storie muy intimista, llena de sensualidad y emotividad.¿Qué hizo? Karina hurgó en su carretel de celular y optó por una foto de las dos desnudas y abrazadas frente a un espejo, con una luz tenue, que permitía discernir el contexto, pero que también mantenía cierto misterio. A esa imágen artística le agregó: “Happy Valentine’s Day”.Una maravillosa declaración de amor. Una manera de ratificar que el sentimiento que las entrelaza la motoriza a todo. Empero, algo sucedió. Evidentemente, Flor cayó en las garras del pudor, de cierta vergüenza por la singularidad de la postal, de verse ambas al natural, publicóPor eso Jelinek eliminó de su cuenta la storie y luego decidió regresar a su perfil para explicarle a sus miles de seguidores el argumento para esa baja. “Perdón, borré la foto porque ahora le dio vergüenza a ella”, redactó y además admitió que esa sensación no forma parte de su accionar: “A mi no me da vergüenza”.