Alfa tras su eliminación de Gran Hermano: “Soy un tipo jodido y cabrón”

Espectáculos Quiénes son los nuevos integrantes de la casa de Gran Hermano

Walter Alfa Santiago es el último eliminado dehasta el momento y, según la dinámica del reality show, este lunes se enfrentó aconducido por Santiago del Moro, acompañado por los especialistas.“Yo quería cerrar la puerta, como dije de entrada. Siempre que hago algo, lo hago hasta el final. Pero estoy acá porque es un juego, y en el juego podés ganar o perder. Y esta vez la gente eligió que yo me fuera”, comenzó diciendo el sexagenario tras las presentaciones de rutina. “Varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa me complicaron. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron. Y quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina. Pero yo no soy de guardarme las cosas”, insistió en su punto.“No era un retiro espiritual, no era una reunión de amigos. Era un juego y Romina jugó mejor. Y yo estoy afuera”, resumió Alfa. Luego de que el conductor le apuntara la manera en que desplegó su personalidad en la convivencia, dijo: “Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa”.“Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas”, justificó su estilo. “Dentro de la casa todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina...”, dijo.“Se vio un Alfa maltratador, misógino, gordofóbico, con odio con todo el mundo...”, le apuntó Laura Ubfal. “Yo sé que tenés humor, pero estuviste terrible, dijiste cosas horribles. Y Ariel despertó en vos ese odio y a partir de ahí, nunca más volviste”, insistió la panelista. “No tengo nada contra Ariel porque estaba jugando. Pero el día que estábamos todos en el sum y me trató a mi de que yo estaba sometiendo a una mujer vulnerable, yo me lo quería comer crudo. Me quiso sacar de la casa con ese argumento”, disparó Alfa por la tangente.“Hay algo con la sexualidad que a vos te hacía mucho ruido, nos trataste de enfermos y degenerados a los que nos gusta una persona del mismo sexo”, le dijo Gastón Trezeguet al recordar distintos dichos homofóbicos que Alfa tuvo durante su estadía en la casa. “No, es lo mismo que cuando Agustín un día se enojó conmigo y me dijo ‘pelado trolo’. Que yo me sienta ofendido porque me dijo así...”, dijo el exparticipante. “Cada cual elige lo que quiere, conozco gente homosexual y no tengo ningún problema”, agregó.“No fue linda la imagen de mi retirada. Estaba triste, estaba enojado. Quizás estaba haciendo un balance de lo que hice y lo que no hice”, se refirió sobre cómo se dio su eliminación.“Me alegra que estén felices, me da gusto que estén contentos, que están bien...”, dijo Alfa luego de ver el interior de la casa sin él. “Pero están contentos de que te fuiste vos”, terció Ceferino Reato. “No nos olvidemos de que es un juego, no puedo dramatizar. No puedo decir: ‘Ay, me fui yo...’”, respondió. “Vale la pena que vos aclares el episodio con Coti, que te señalaron mucho”, lo apuró Trezeguet.“Estaban haciendo bromas, chistes. Que Cone tiene un maní, que el otro tiene un maní, que esto, lo otro... Fue dentro de un contexto de broma y se tomó lo mio como algo terrible. Pero Coti no dijo nada. Después se fueron a la habitación de enfrente y la agrandaron de una manera...”, se justificó Walter.