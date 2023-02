Quiénes son los nuevos integrantes de la casa de Gran Hermano

Cuando parece que se acerca el final de la presente edición de Gran Hermano, y tras la salida de Alfa, uno de los personajes más fuertes y polémicos del certamen, en las últimas horas sorprendió un anuncio del reality: "Nuevos integrantes se suman a la casa".En la promoción del debate de este lunes con Walter, el reciente eliminado, el programa furor de la televisión argentina lanzó esta novedad relacionada con el ingreso de nuevos integrantes. Incluso, Gastón Trezeguet, ex participante, también compartió esta información en su cuenta de Twitter.Luego, en el comienzo del debate con Alfa, Santiago del Moro confirmó la noticia y mostró las valijas de los nuevos integrantes que sorprenderían a los jugadores."Con esto que va a pasar, no se va a afectar la fecha del final del programa", les contó el conductor a los siete participantes, antes de mostrarles las valijas que ya estaban dentro de la casa.Todos comenzaron a especular. `Pensaron que eran participantes nuevos, ex participantes, familiares, pero en realidad, ingresaron dos cachorritos de 45 días. Según explicó Del Moro, los jugadores fueron instruidos para los correctos cuidados y además les pusieron nombres: Moro y Caramelo.