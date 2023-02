Cinthia Fernández encendió a todos con chapuzón ratonero

Cinthia Fernández es otra de las mujeres del mundo del espectáculo que se dedican a mil cosas a la vez. Es madre de tres, panelista de televisión, hace publicidades en sus redes sociales, modela sus propia cápsulas de ropa deportiva y bikini y hasta acaba de lanzar su línea de maquillaje.La morocha está siempre activa en Instagram y además de mostrarse disfrutando el tiempo junto a sus pequeñas Charis, Bella y Francesca, y ejercitándose, suele filmarse con trajes de baño diminutos que levantan la temperatura inmediatamente.Porque no solo es posa sexy sino que también hace tomas de sus curvas que son un fuego y a los 5.8 millones de seguidores virtuales no les queda otra que dejarles corazones y morir de amor por la bailarina.Una prueba de ello es el reel con chapuzón sexy incluido que dejó a todos embobados y claro, Cinthia escogió un traje de baño de color negro, colaless y cada vez que se acerba a la cámara volvía la bombacha en una tiro alto revelando sus rincones más íntimos."Perdón pero hoy no está pa otra cosa, así que las/los envidiosos se van pa’l...", fue la frase que eligió para instar a completar la frase.