Jimena Barón lució sus curvas con una microbikini negra en Jamaica

Espectáculos Jimena Barón dejó espiar sus vacaciones junto a su novio y su hijo en Jamaica

Jimena Barón es una de las artistas más activas en redes sociales, y desde su cuenta de Instagram siempre sube imágenes suyas que despiertan pasiones entre sus casi 6 millones de seguidores.Ahora, la actriz está de vacaciones con su nueva pareja, Matías Palleiro, y Momo, el hijo que tuvo de su relación con Daniel Osvaldo. Sin embargo, Barón no desaprovecha la oportunidad para compartir posteos con sus mejores looks de playa en donde deja al descubierto sus curvas.En su último carrusel de fotos, la cantante de “La Cobra” posó con una microbikini negra que marcó su abdomen y sus piernas, y a este look lo acompañó con unas gafas de sol negras.“Quería aparecer un poco sola para recibir unos piropos pero seguro se los roba Momo haciendo de mí”, escribió la influencer en la descripción del posteo.Cuando compartió las imágenes disfrutando del juego familiar, la artista aprovechó para contarle a sus seguidores que su móvil aún funcionaba pero que casi deja de andar por un accidente. "Minutos antes de esto, se me cayó el celular entero en el inodoro con pis (mío). La alegría es que igualmente ANDA", sostuvo entre risas y poniéndole humor a la situación.