¿Dónde quedaron los límites?", dijo Carmen Barbieri, tras escándalo de su hijo

Tras tener una semana difícil por la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri sufrió un nuevo disgusto por un meme que involucraba la imagen de Santiago Bal y no dudó en exponerlo en las redes.La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) se enojó al ver una imagen que usaba una fotografía de Santiago Bal, quien falleció en el 2019, en la que expresa: "No es fácil, no es cómodo, no es seguro", lo cual se usa en respuesta a modo de meme a la siguiente premisa: "Cuando me dicen de ir a una cervecería con esas banquetas de mierda sin respaldo".Barbieri publicó el meme en su cuenta de Twitter y la acompañó con un fuerte descargo en contra de la utilización de la imagen del padre de su hijo para hacer contenido de ese tipo: "¿Dónde quedaron los límites? Dejen descansar a los muertos". (Exitoina).