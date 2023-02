More Beltrán no para de robar corazones en Instagram; la joven periodista sorprende día tras día con sus posteos y conquista a sus fans con cada uno de ellos. Teniendo una cuenta de Instagram con casi 2 millones de seguidores, More se configura como toda una influencer.En esta oportunidad, la joven periodista deportiva compartió una postal a través de Instagram stories que dio de qué hablar entre sus seguidores.Allí podemos ver a More haciéndole frente a la ola de calor en Buenos Aires con un conjunto deportivo de top estilo “snake” y un minishort negro.Otra postal