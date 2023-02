Confundieron a Migue Granados con el “hijo de Pachu Peña”

Migue Granados viajó a Jujuy y se fastidió con un grupo de fans que se confundieron su nombre. Las mujeres querían una foto con él, pero no estaban seguras de quién era, aunque sí de su fama.



"¿Quién es? Es Pablo o Pachu... ¿Es el hijo de Pachu? Pachu 2... ¿Y si nos sacamos una foto?", decían pensando que, tal vez, podía ser el hijo de Pachu Peña y no de Pablo Granados, su padre.



Al escuchar esta conversación previa al pedido de foto, el humorista reaccionó picante. "¿Para qué quieren una foto si no saben mi nombre?", respondió, re picante.



Sin embargo, sonrió buena onda ante la selfie con una de las señoras. ¡Se lo tomó a bien! Pachu Peña brilla en un plan perfecto, junto a Pedro Alfonso Pachu Peña protagoniza Un Plan Perfecto en Carlos Paz, obra de teatro que ya lleva once temporadas en el escenario, y no hubo accidente que le impidiera hacer su papel.



Junto al cómico también están en la obra teatral Paula Chaves, Pedro Alfonso, Romina Gaetani, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani. (Ciudad Magazine)