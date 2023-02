El precio del impactante look que lució Antonela Roccuzzo

¿A qué gala solidaria asistieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron el cumpleaños top de Neymar. Y ella sorprendió con su "total look" de la firma Gucci al posar con Bruna Biancardi, la novia del futbolista.Anto eligió un top con tiras muy finitas tipo corsé, compuesto por paneles de malla y escote en forma de corazón. La página oficial de la firma informa que la prenda tiene un valor de 1150 euros.Además, le sumó a su outfit unos shorts negros, con monograma y ribete de cuero, de la misma marca. ¿Cuánto cuesta? 1450 euros y está disponible en la tienda virtual.El broche de oro del look de Anto fueron las sandalias negras GG Janaya, con tacón asimétrico y plataforma, que no pasaron desapercibidas.El lujoso Pavillon Gabriel de París se vistió para la ocasión de un acto benéfico de la Fundación Strong3r.Esta fundación, que promueve Presnel Kimpembe, jugador del París Saint-Germain, contó con varios de los futbolistas del PSG.Entre ellos, Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti y Achraf Hakimi.