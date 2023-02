Fabián Cubero compartió un importante momento con su hija y sin Nicole Neumann

En este último tiempo, llamó la atención que Nicole Neumann se mostrara con sus hijas más chicas, Sienna y Allegra, y no tanto con la mayor, Indiana.



Rápidamente, el rumor de que la adolescente estaría teniendo una tensa relación con su madre se puso en el centro de la escena. Y se potenció cuando eligió quedarse en Argentina y no viajar con su mamá y sus hermanas a Europa.



En este contexto, mientras Nicole y sus nenas más chicas recorren las callecitas europeas, Indiana se muestra a gusto con su papá Fabián Cubero, Mica Viciconte y su familia. De hecho, la acompañaron a rendir una materia que se llevó y la ausencia de Nicole, que sigue de viaje, no pasó desapercibida. Fabián Cubero alentó a su hija Indiana para que rindiera bien Muy dulce, Fabián se sacó una selfie en la puerta del colegio de su hija y le dedicó un mensaje de aliento mientras ella rendía una materia.



"Haciéndote el aguante, vamos que podés", le dijo, muy dulce. (Ciudad Magazine)