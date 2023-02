El exsacerdote que dejó los hábitos por amor y ganó $ 6 millones con Guido

En la noche del jueves, Ignacio, exsacerdote y docente de Historia de 43 años, se convirtió por tercera vez en ganador de "Los 8 escalones de los 2 millones".En el programa que se emite por la pantalla de El Trece, el participante reveló que dejó los hábitos y se enamoró de Gabriela, con celebró el premio a puro beso.“Me estaba casi infartando. No puedo creer que nos cambió la vida en tan poco tiempo, en dos años y medio”, dijo Gabriela con los ojos visiblemente llenos de lágrimas.

Además, la mujer reveló que quieren casarse algún día y les adelantó a Guido y al jurado que estaban invitados. “¿Casarse por iglesia?”, preguntó el conductor. Y sin dudarlo, el exsacerdote respondió: “Con todas las de la ley”.Cada uno de los participantes que pasa por el programa tiene su propia historia y más de una vez sorprenden con sus actuaciones por diversos motivos.“Esto es una gran ayuda así que nada, vamos a ir por más”, agregó el ganador, quien confirmó que irá por los 8 millones.Ignacio es oriundo de Mercedes, Buenos Aires. De chico fue a un colegio católico, pero no fue hasta los 25 años que, tras participar en movimientos parroquiales, le dio un giro de 180 grados a su vida: dejó su trabajo como profesor en un colegio e ingresó al seminario.Durante la pandemia, él comenzó a oficiar las misas a través de la red social Facebook, en ese momento Gabriela le envió una solicitud de amistad.La historia la completó el Guido Kaczka, quien explicó que tras ello “hablaron y pasaron a otro nivel: viajó a conocerla y empezó otra historia”.Actualmente, vive en Temperley y disfruta de leer libros de historia, filosofía, lectura gauchesca y novelas. Según sus propias palabras fue a jugar por el millón con el objetivo de saldar deudas y cumplir el sueño de tener su casa propia, para lo cual está cada vez más cerca.Cabe mencionar que, tras ganar en su primera presentación, por los $2 millones, el exsacerdote había manifestado: “Si hay algo que tengo en claro es que Dios nos quiere felices en última instancia. Esto es una gran ayuda porque tuve que reciclarme, rehacerme y no lo puedo creer"."Después de muchísimas dificultades que pasé desde todo punto de vista, esto es un gran alivio en lo económico, moral y de muchas otras cosas. Perdón que me emocione, pero no lo puedo creer”, cerró en ese momento.