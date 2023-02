El contundente anuncio de Flor Moyano tras la denuncia a Juan Martino

La denuncia que Flor Moyano realizó contra Juan Manuel Martino por abuso sexual continúa generando secuelas en la joven, que este jueves lanzó un comunicado anunciando que por consejo profesional y familiar se alejará de sus redes sociales.“Hola a todos, cómo saben me aleje unos días pensando que iba a ser cuestión de tiempo conseguir las fuerzas para volver a aparecer en las redes como, tal como yo solía hacer”, escribió Flor en una story, y explicó que su decisión se extenderá en el tiempo.“Él es quien gestionará mis redes, los contenidos subidos y mis actividades laborales para que mi mente pueda descansar unos días de tanta información”, agregó la influencer, que en estos días se mostró muy afectada por lo que vivió en algunos ciclos de TV.“Son días muy difíciles y de mucha carga emocional que tengo que procesar. Les agradezco el cariño inmenso que me dan, que es sin duda un motor importante para salir adelante”, cierra el mensaje de Flor, esperanzada de poder retomar su trabajo cuanto antes, publicó“En mi cabeza hay un bloqueo muy grande. (…) La gente juzga y uno transita las cosas de la manera que puede. La verdad que duele. Duele mucho el pensamiento ajeno. Porque no se dan una idea de lo mal que lo pasa una víctima por todas las cosas que transita hasta llegar a eso”, había contado Flor en una entrevista que le brindó a