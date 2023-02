Lucho, de Ataque 77 en Colón: "Canté clásicos y fue impresionante lo que pasó"

Uno de los shows más esperados de la sexta noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía fue el de Luciano Scaglione, integrante de Ataque 77., dijo que “hermosa provincia, hermosa fiesta, la verdad es que estoy contentísimo, lo que se vivió en el escenario fue hermoso. Estoy agradecido de que me hayan invitado”.“Cantamos clásicos de la banda, son 35 años de carrera. Actualmente Ataque está en un descanso y yo no me llevo bien con los descansos, así que sigo tocando, me armé una banda de amigos y salí a cantar los clásicos”, remarcó.“Hay temas que la gente cantaba en su adolescencia y fue impresionante lo que pasó cuando cantamos algunas canciones. Estoy feliz”, dijo.Asimismo, manifestó que “uno pierde la noción, el ritmo de la vida, los hijos, a veces no tomás dimensión de cómo hemos impactado, de que hicimos canciones que quedan en el recuerdo de la gente que nos acompañó. Hay gente que me cuenta cosas, momentos que fueron marcados por nuestras canciones”.“A mí estas cosas me encantan, la gente es uno de los motivos por los cuales estoy cantando. Espero volver muy pronto a Entre Ríos”, finalizó.