Santi Maratea confirmó que su próxima colecta será la última: los motivos

Santi Maratea sorprendió a sus seguidores al revelar que se acerca el final de las famosas colectas que organizó durante el último tiempo en las redes sociales.



“Hay muchas cosas que quiero hablar con ustedes sobre las colectas y sobre la fundación D&D. Porque claro, la energía que no le estoy pudiendo poner a las colectas se la estoy dando a la D&D”, se atajó, justo antes de irrumpir con la noticia que sacudió a sus seguidores.



“En algún punto lo que estoy pensando es que debería hacer una última colecta y después de eso frenarlas para darle lugar al funcionamiento de la D&D. La próxima colecta que haga será la última”, adelantó.



Su intención es meterse de lleno en la creación de la Fundación D&D, el proyecto a través del cual encaró sus colectas, y que promete profesionalizarse a través de la transparencia del marco legal. Quiere que este plan sea "más grande que Google", y está en marcha desde hace varios meses. Sobre la Fundación D&D de Santi Maratea Santi Maratea contó paso a paso cómo es crear la Fundación desde cero, y aseguró que es el proyecto que más feliz lo hace. "Es complejo armarlo. Así tiene que ser. Hay muchos pasos, documentos para redactar y entregar", explicó.



Su idea es crearla para lidiar de otra manera con los impuestos, además de la mayor transparencia que podrá ofrecer desde ese nuevo lugar. Por el momento, no estará ubicada en un lugar físico.



"Una fundación nunca piensa en hacer plata. No es mi caso. Será para recaudar dinero para ciertos casos, pero también para pagarle a los empleados. Muchas veces son voluntariados y pagan muy poco. A esta altura hay que entender que una parte tenés que quedártela vos para seguir ayudando a más personas", afirmó sin vueltas. (Fuente: Caras)