Flor Moyano tras denunciar a Juan Martino: “Nadie sabe lo que sufre una víctima”

Desde que Flor Moyano denunció por abuso sexual con acceso carnal a Juan Martino por hechos presuntamente ocurridos durante las grabaciones de, su vida dio un vuelco. En un principio, eligió no salir a hablar del tema, pero con el correr de los días con el apoyo de su abogado, Roberto Castillo decidió poder expresar públicamente la situación traumática que le tocó atravesar.El miércoles, la modelo habló con, luego de ratificar y ampliar la denuncia en la Justicia, acompañada por su abogado, en la UFI Nº2 de Cañuelas. Y reveló qué sentía al verse en el programa en el que comparte algunos momentos de intimidad junto a Martino. “Me cuesta mucho, porque me veo expuesta en esas situaciones con Juan, y digo ‘date cuenta que no’”, admitió. Y agregó cómo observa a la distancia su relación con el denunciado. “Veo como paso a paso fue manipulándome y me llevó a estar sometida ante él, ante su voluntad. Me siento terriblemente mal, me cuesta, me da vergüenza. Lo miro sola en mi cuarto para estar atenta y tratar de recordar momentos porque en mi cabeza hay un bloqueo muy grande”, admitió.La influencer aseguró que sentía dolor al escuchar que no creían en sus palabras. “La gente juzga y una transita los momentos de la manera que puede. Duele mucho, porque no se dan una idea de lo mal que lo pasa una víctima, por todas las cosas que transita hasta llegar a eso”, señaló con voz pausada.leyeron públicamente su denuncia, horas después de haberla presentado en la Justicia: “Ese día fue durísimo, ver en boca de otra persona lo que a vos te sucedió. Fue muy duro pero al mismo tiempo hoy me siento liberada de que pude hablarlo, de que pude contarlo, de que tomé esa valentía. Yo no sabía qué hacer, si denunciar o no, porque está en juego mi carrera. Es muy difícil sentirse juzgada por la gente, hoy me da vergüenza subir una historia porque pienso que me van a juzgar. Pero estoy contenta y agradecida a Roberto y a todo su equipo que me brindaron todo su apoyo desde el día uno. Nadie sabe lo que sufre una víctima”.En otro momento, ante la pregunta del cronista, la modelo admitió tener miedo. “Yo tenía mucho miedo de que me pase algo, de que me haga algo por hablar. Tenía y tengo mucho miedo. Sé que es un proceso y lo único que pido es eso, que se haga justicia”, sostuvo, antes de estallar en llanto.A continuación, la influencer explicó cómo fue logrando poner en palabras lo que le pasaba y compartirlo con otras personas: “Yo en mi cabeza necesitaba poder decirlo, que alguien me escuche y que me den un abrazo ante esa situación. Por suerte pude contárselo a mis compañeros. Yo me encontraba totalmente sometida y no podía hablar”, sentenció, y amplió su recuerdo de sus días en el reality con Martino, publicóAl finalizar la entrevista la modelo volvió a quebrarse al repasar en su cabeza lo que había vivido en el programa. “Fui cayendo con el tiempo de muchas situaciones de abuso y violencia que sufrí ahí adentro. A una víctima le cuesta bastante reconocer que realmente sufrió eso. Tuve un shock postraumático que no es fácil de atravesar, yo estaba sola ahí adentro, pude hablarlo con mis compañeros, aunque ellos mismos me incitaban a que cediera ante sus requerimientos”, expresó. Y cerró con una frase con la que reflejó todo su dolor. “Pensaba: ¿Soy yo la que está errada por no querer tener relaciones sexuales con él?”.