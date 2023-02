El descargo de Thelma Fardin tras el revés judicial para Juan Darthés

“Es el Estado de Brasil contra Juan Darthés”

Qué declaró Darthés en el juicio por abuso sexual

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió que el caso de Juan Darthés, acusado de violar a Thelma Fardin cuando tenía 16 años, permanecerá en la Justicia Federal de San Pablo. Durante los últimos meses, la defensa del actor había acudido a la Corte Superior para intentar anular el caso.“No cabe duda de que corresponde a la Justicia brasileña procesar y juzgar el caso, teniendo en cuenta la regla del principio aut dedere aut judicare, de manera que la no extradición no puede constituir una barrera a la responsabilidad penal o sinónimo de impunidad”, escribió el ministro Jesuíno Rissato en la decisión publicada el miércoles.De esta manera, el magistrado aceptó el pedido de Carla Junqueira, la abogada de Thelma en Brasil. Como había solicitado la letrada, el caso continuará en el Tribunal Federal de San Pablo, donde se ejecuta desde 2021, publicó“El ministerio público brasileño comunicó a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que el Superior Tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por el acusado Juan Darthés y convalidó la competencia de los tribunales federales de San Pablo, donde se viene llevando adelante el juicio oral desde noviembre de 2021”, explicó la actriz en una publicación. Además, celebró que cada vez falta menos para llegar a una sentencia y agradeció el apoyo recibido en este tiempo.Acto seguido, compartió un video hablando a cámara donde dio detalles de la causa: “Vengo con una buena noticia y es que el Superior Tribunal brasileño, que es la máxima autoridad de ese país, nos dio la razón respecto de que el juicio debe ser llevado a cabo en la jurisdicción federal que es donde se está desarrollando y donde estamos a la espera de los alegatos y la sentencia, y no en la Justicia local como plantea la defensa de Darthés”.En este sentido, expuso que esta disputa es “pura y exclusivamente para ganar tiempo para eludir la Justicia” y explicó: “Porque esto podría generar que el delito prescriba y/o la posibilida de que todo el juicio, que ya llevamos a cabo, se vea anulado y que tengamos que empezar un juicio de cero con lo violento y revictimizante que eso sería”.A modo de cierre, destacó: “La máxima instancia de Justicia de Brasil se ocupó de mi caso y consideró que tenemos razón, que todo lo que venimos planteando desde el 2018 tiene asidero, que es importante por la gravedad de los hechos que den una respuesta. Eso es fundamental porque estamos sentando un precedente, no solamente en mi caso sino en los que vendrán y por eso luchamos”.“Es importante decir que en Brasil yo no lo denuncio a Darthés sino que un fiscal federal de Brasil considera que este delito tiene que ser juzgado, entonces es el Estado de Brasil contra Juan Darthés”, aclaró para luego desmentir a las personas que dijeron que el juicio estaba anulado. “No solo no está anulado, sino que el máximo Tribunal de Justicia de Brasil nos ha dado la razón y ahora estamos a la espera de una sentencia”, concluyó.En octubre del año pasado Juan Darthés declaró en el juicio por abuso sexual en su contra iniciado por Thelma Fardin en Brasil. Según el abogado de la actriz, Martín Arias Duval, “Darthés no respondió las preguntas de la Fiscalía ni de los abogados brasileños de Thelma”.Si bien Duval aclaró que no podía reproducir las declaraciones del actor porque hay una orden judicial secreta que se lo impide, el abogado dijo que Darthés negó los hechos por los que se lo acusa. “No reconoció nada y en mi impresión, no le creí nada”, sentenció.Por su parte Thelma, visiblemente conmovida, recibió el abrazo y la contención de sus compañeras del Colectivo Actrices Argentinas. Con la voz entrecortada y conteniendo el llanto destacó: “Es muy importante que ahora hable la Justicia, que se escuche a los abogados”Horas antes de la declaración de Juan Darthés, su abogado Fernando Burlando contó detalles de cómo sería la primera declaración de su defendido, a cuatro años de la denuncia de la actriz en Nicaragua por abuso sexual.El letrado expresó que Darthés “tiene la idea de contar todo lo que sucedió y hacer un pequeño análisis de lo que pasó durante las audiencias”. “Yo creo que Juan no vuelve más a la Argentina. El fallo de Brasil tendría que ser un fallo que le renueve las esperanzas, la vida, y que le aporte claridad a su futuro”, reconoció Burlando.