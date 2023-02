Preocupó a sus fans la salud de Tini Stoessel durante su gira en México

Tini Stoessel viajó a México en el marco de su gira mundial y, en las últimas horas, se difundió un video en el que les dio detalles de su salud a un grupo de fanáticos que la esperaban a la salida del hotel donde se hospedaba.“No pude salir porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá”, explicó ella ante el reclamo que recibió por parte de los seguidores que estaban desde hace días atentos a los movimientos de su ídola, para poder verla de cerca y sacarse fotos, publicóCon su música y su carisma, Tini Stoessel despierta una gran pasión entre sus seguidores que llenan estadios de todo el mundo para verla bailar y escuchar en vivo sus canciones. Además de sus conciertos, los fans se alborotan a la salida de los hoteles o en los lugares que ella frecuenta.Por eso, en las últimas horas, apareció un video en el que la cantante les dio explicaciones a un grupo de personas que la esperaban con ansiedad en México. “Hemos estado tres días aquí, nos dijeron que estabas mal”, dijo una fan en ese clip que circula por las redes sociales.“Me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome, quedé muy mareada”, detalló Tini para dejar en claro que no se acercó a saludarlos porque no se sentía muy bien físicamente debido a las condiciones geográficas y climáticas del país.Más allá de este episodio, la artista argentina compartió en su perfil oficial de Instagram la alegría por brindar sus conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. “Gracias por lo que nos hicieron sentir en cada uno de los shows, espero volver muy pronto”, escribió en una de sus últimas publicaciones.