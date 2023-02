Jimena Barón dejó espiar sus vacaciones junto a su novio y su hijo en Jamaica

Jimena Barón volvió a creer en el amor. Es que su última experiencia no resultó como esperaba: fue en 2020, durante plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus, cuando decidió darle una nueva oportunidad a su relación con Daniel Osvaldo, con quien tuvo una relación -entre idas y vueltas- de ocho años. Y fruto de ese amor, nació Morrison, que está a punto de cumplir 9 años. Dos meses fueron suficientes para que ambos notaran que no funcionaba y que era mejor su relación solo como padres de Momo.Luego de haber vuelto a sanar, con una desconexión en sus redes sociales, viajes introspectivos, mucha terapia -según ella misma contó- y algunas canciones sobre lo que vivió en ese tiempo, la cantante volvió a creer en el amor gracias a Matías Palleiro. Blanquearon públicamente en julio 2021, pero su relación nació antes, aunque por ese entonces la actriz quería resguardar aquel vínculo y decidió no exponerlo, ni por su nombre ni en fotos.Y recién luego de un tiempo se animó a mostrarse feliz en sus redes sociales, o a hablar de él en entrevistas. Incluso, en el último tiempo deslizó la posibilidad de volver a ser mamá, y formar una familia con él, que no tiene hijos y quien expresó sus ganas de ser padre. Así, pasó de ser Mr. Habano -como lo apodó Marcelo Tinelli cuando la artista, que era jurado en su programa, mostró la primeras fotos de su novio- a Matías, el hombre con quien hoy Jimena elige compartir su vida.Ya totalmente afianzados, Matías y Jimena comparten su vida con Morrison. Mejor dicho, Matías es quien se sumó a la vida de Jimena y Morrison. Compartieron Fiestas juntos, en familia, viajes cortos, un poco más largos. Siempre juntos, publicóPor estos días, los tres se encuentran en Jamaica. “¿A dónde nos vamos?”, postearon ambos en sus redes sociales horas antes de tomar un avión con destino a las paradísiacas playas, destino que revelaron ya estando en el exclusivo hotel all inclusive en el que se hospedan. Desde allí, publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram fotos y videos de sus primeras horas: el lobby del establecimiento, la habitación -que parece un departamento-, el parque de agua, la playa, los shows nocturnos y más.“Posada, natural, con dedo de Momo, fuera de foco, estrangulada de amor, con mate. En el paraíso rodeada de amor del bueno. Gracias, vida, qué linda te pusiste, yo sabía…”, consideró Jimena Barón en su cuenta de Instagram, red social en la que supo tener casi 10 millones de seguidores pero que ahora eligió eliminar la posibilidad de que se vea la cantidad. Es que a ella no le importa que se sepa ese dato. No le da importancia y tampoco le cambia en su actividad laboral: por caso, todos los posteos que realiza durante estas vacaciones los hace mencionando al complejo hotelero. De manera tal que probablemente se trate de una acción comercial: hospedaje a cambio de publicidad en sus redes.La publicación con el álbum de fotos que compartió obtuvo casi medio millón de “me gusta”, y entre los miles de comentarios que recibió se destacó el de Matías Palleiro, quien disfruta de sus vacaciones con Jimena y Morrison. “Choreando ando”, escribió junto a una llama de fuego el empresario que también publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram y, al igual que ella, haciendo mención al hotel en que disfrutan de sus días de vacaciones.Morrison fue el fotógrafo designado para tomar las fotos de la artista y su pareja, así como Matías también se encargó de retratar tiernas fotos de madre e hijo durante sus vacaciones.