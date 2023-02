Lizzo, Harry Styles y Samara Joy, entre los grandes ganadores de los Grammy

La rapera estadounidense Lizzo, el músico británico Harry Styles y la cantante Samara Joy son algunos de los artistas que se alzaron con las estatuillas más codiciadas de la 65° edición de los Premios Grammy que se celebraron anoche en Los Ángeles.En la gala, que comenzó con la presentación en vivo de Bad Bunny, quien interpretó "El Apagón" y "Después de la playa" (y más tarde se llevó el premio al Mejor álbum de música urbana) Harry Styles se alzó con el premio al Álbum del año por "Harry's House", Lizzo se llevó la estatuilla por Grabación del año con "About Damn Time", Bonnie Raitt ganó en la canción del año con "Just Like That" y Samara Joy en Mejor Artista Nuevo.En la edición de este año, la cantante norteamericana Beyoncé se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los premios: con 32 trofeos, la nueva marca quedó establecida al vencer con su disco "Renaissance" en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónico.La lista completa de ganadores y nominados de los Premios Grammy 2023:Grabación del añoLizzo - About Damn TimeÁlbum del añoHarry Styles - Harry's HouseCanción del añoBonnie Raitt - Just Like ThatMejor artista nuevoSamara JoyMejor actuación de artista pop solistaAdele - Easy on MeMejor actuación de dúo/grupo popSam Smith & Kim Petras - UnholyBeyoncé - Cuff ItMejor álbum pop vocalHarry Styles - Harry's HouseMejor álbum de música urbanaBad Bunny - Un Verano Sin TiMejor álbum dance/electrónicaBeyoncé – RenaissanceMejor álbum de rapKendrick Lamar - Mr. Morale & the Big SteppersMejor álbum de countryWillie Nelson - A Beautiful TimeMejor álbum pop vocal tradicionalMichael Bublé - HigherMejor álbum instrumental contemporáneoSnarky Puppy - Empire CentralMejor grabación dance/electrónicaBeyoncé - Break My SoulMejor actuación de música alternativaWet Leg - Chaise LoungeMejor álbum de música alternativaWet Leg - Wet LegMejor actuación de rockBrandi Carlile - Broken HorsesMejor actuación de metalOzzy Osbourne & Tony Iommi - Degradation RulesMejor canción de rockBrandi Carlile - Broken HorsesMejor álbum de rockOzzy Osbourne - Patient Number 9Mejor actuación R&BMuni Long - Hrs & HrsMejor actuación R&B tradicionalBeyoncé - Plastic Off the SofaMejor álbum de R&B progresivoSteve Lacy - Gemini RightsMejor álbum de R&BRobert Glasper - Black Radio IIIMejor actuación de rapKendrick Lamar - The Heart Part 5Mejor actuación de rap melódicoFuture & Drake & Tems - Wait for UMejor canción de rapKendrick Lamar - The Heart Part 5Mejor actuación solista de countryWillie Nelson - Live ForeverMejor actuación en dúo/grupo de countryCarly Pearce & Ashley McBryde - Never Wanted to Be That GirlMejor canción de countryCody Johnson - 'Til You Can'tMejor álbum de new age/ambient/chantMystic Mirror - White SunMejor solo improvisado de jazzWayne Shorter & Leo Genovese - Endangered SpeciesMejor álbum solista de jazz vocalSamara Joy - Linger AwhileMejor álbum de jazz instrumentalMatthew Stevens - New Standards, Vol. 1Mejor álbum de gran ensamble de jazzGeneration Gap Jazz OrchestraMejor álbum de jazz latinoSon Jarocho Collective - Fandango at the Wall in New YorkMejor canción/actuación de gospelMaverick City Music & Kirk Franklin - KingdomMejor canción/actuación de música cristiana contemporáneaMaverick City Music & Kirk Franklin - Fear Is Not My FutureMejor álbum de gospelMaverick City Music & Kirk Franklin - Kingdom Book One (Deluxe)Mejor álbum de música cristiana contemporáneaMaverick City Music - BreatheMejor álbum de raíces gospelTennessee State University - The Urban HymnalMejor álbum de pop latinoRubén Blades & Boca Livre - PasierosMejor álbum de rock/música alternativa latinaRosalía - MotomamiMejor álbum regional de música mexicanaNatalia Lafourcade - Un Canto por México - El MusicalMejor álbum de música tropical latinaMarc Anthony - Pa'lla VoyMejor actuación de música de raíces americanasAaron Neville & The Dirty Dozen Brass Band - Stompin' GroundMejor actuación de música americanaBonnie Raitt - Made Up MindMejor canción de música de raíces americanasBonnie Raitt - Just Like ThatMejor álbum de música americanaBrandi Carlile - In These Silent DaysMejor álbum de bluegrassMolly Tuttle & Golden Highway - Crooked TreeMejor álbum de blues tradicionalTaj Mahal & Ry Cooder - Get on BoardMejor álbum de blues contemporáneoEdgar Winter - Brother JohnnyMejor álbum de folkMadison Cunningham - RevealerMejor álbum de música de raíces regionalesRanky Tanky - Live at the 2022 New Orleans Jazz & Heritage FestivalMejor álbum de reggaeKabaka Pyramid - The KallingMejor actuación de música globalWouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode - BayetheMejor álbum de música globalMasa Takumi - SakuraMejor álbum de música para niñosAlphabet Rockers - The MovementMejor audiolibro/narración/storytellingViola Davis - Finding MeMejor poesía habladaJ. Ivy - The Poet Who Sat by the DoorMejor álbum de comediaDave Chappelle - The CloserMejor álbum de música hecha para musicales'Into the Woods' 2022 Broadway Cast - Into the Woods (2022 Broadway Cast Recording) -Mejor compilado en soundtrack para medios visualesVarious Artists - EncantoMejor banda sonora (cine y televisión)Germaine Franco - EncantoMejor banda sonora para videojuegos y otro medios interactivosStephanie Economou - Assassin's Creed Valhalla: Dawn of RagnarökMejor canción escrita para medios visualesEncanto - Cast - We Don't Talk About BrunoMejor composición instrumentalGeoffrey Keezer - RefugeMejor arreglo, instrumentación o acapelaScrapple From the AppleMejor arreglo, instrumentos y vocesChristine McVie - Songbird (Orchestral Version)Mejor equipo de grabaciónTamsui-Kavalan Chinese Orchestra - Beginningless BeginningMejor boxset o edición especial limitada'81, '82, '83Mejores notas de un álbumWilco - Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)Mejor álbum históricoWilco - Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)Compositor del año, no clásicoTobias Jesso Jr.Mejor ingeniería en un álbum, no clásicoHarry Styles - Harry's HouseProductor del año, no clásicoJack AntonoffMejor grabación remixadaLizzo - About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)Mejor álbum de música inmersivaStewart Copeland & Ricky Kej - Divine TidesMejor ingeniería en un álbum, clásicoPhilharmonia Fantastique: The Making of the OrchestraProductor del año, clásicoJudith ShermanMejor actuación orquestalMontgomery, Valerie ColemanMejor grabación de óperaBlanchard: Fire Shut Up in My BonesMejor actuación coralThe Crossing - BornMejor actuación de cámara/pequeño ensambleAttacca Quartet - Caroline Shaw: EvergreenMejor solo instrumental clásicoTime for Three, The Philadelphia Orchestra & Xian Zhang - Letters for the FutureMejor álbum clásico vocal solistaAnthropoceneMejor compendio clásicoKitt Wakeley - An Adoption StoryMejor composición clásica contemporáneaTime for Three, The Philadelphia Orchestra & Xian Zhang - Puts: ContactMejor video musicalTaylor Swift - All Too Well: The Short FilmMejor film musicalVarious Artists - Jazz Fest: A New Orleans Story.