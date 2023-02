Virginia Da Cunha reveló sus problemas alimenticios en pleno éxito de Bandana

Virginia Da Cunha compartió en Instagram una foto en la que se la ve cantando y bailando en 2001, cuando se presentó al casting de Bandana, quedó seleccionada y su vida dio un giro de 180 grados.



Por primera vez, contó que en esa época sufría problemas alimenticios. Y remarcó que en uno de los momentos más exitosos de su carrera luchaba contra una gravísima enfermedad.



"44 kilos. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14... Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más", empezó diciendo, sincera.



Virginia contó que se presentó al casting mientras luchaba contra su enfermedad y quedó seleccionada para ser una de las Bandana, publicó Ciudad.



"Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida, de pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire... en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar".