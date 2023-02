Nuevos desafíos: Tinelli se mudaría con su programa a América

"¡Buenas noches América!". Si, así comenzaba Marcelo Tinelli cada emisión de "VideoMatch" y "ShowMatch", aunque estuviera en Telefe o en El Trece. El saludo para los que estuvieran viendo el programa en cualquier parte del continente parece ahora, a la distancia, una premonición de lo que podría suceder en los próximos días o semanas: el arribo del conductor y productor a la pantalla del canal de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.



Las negociaciones todavía no se cerraron, aunque ambas partes están muy entusiasmadas para llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué podría pasar si esto finalmente se concreta? Buen tema para analizar.



El canal tiene hoy un promedio por debajo de los 2 puntos. Pero más allá de números fríos, cuenta con una programación que apuesta al vivo, a los temas calientes del día, con informes y opinión.



Puede gustar o no, pero tiene una coherencia, un sentido.



La llegada de Tinelli, que tendría injerencia también en la programación general, aportaría no solo su propio ciclo por las noches, sino algunos productos de su productora, LaFlia.



Esto seguramente cambiará la estructura de la grilla actual, aunque también es cierto que muchos de los productos que hizo su empresa en otros canales, podrían ser compatibles con los de América, cómo "Este es el show", "La cocina del show" o "Hay que ver", entre otros.



En cuanto a su programa, es difícil pensar en un "Bailando" o en "Canta conmigo ahora", por los costos que tiene un formato así.



Es más probable una apuesta a un late night, o a un ciclo de humor, con el clásico "Gran Cuñado", en un año electoral y que, además, tiene como gran éxito televisivo el "Gran Hermano" en Telefe.



En su momento, cuando Tinelli pasó de Telefe a El Nueve, fue una gran apuesta para el conductor. Pasaba de un canal líder a otro que peleaba el tercer puesto. Y la jugada le salió mejor de lo esperado, al punto de que a los seis meses lo tuvo que ir a buscar El Trece porque veía en peligro su segundo lugar.



Hoy la situación es muy diferente. Llega a un canal con poco rating en un momento en el que lo que menos abunda en la televisión es la audiencia.



Encima en los últimos años el promedio del propio Tinelli había bajado considerablemente. Con lo cual pensar en cuánto podría medir hoy uno de sus programas en América es una verdadera incógnita.



Y en todo caso habrá que analizarlo respecto a los números de los otros ciclos del canal y no a viejos promedios suyos en otros tiempos, porque hoy ningún programa -salvo "Gran Hermano"- tiene aquellas cifras.