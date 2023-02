Cuánto gana la maestra hot oriunda de Entre Ríos por vender contenido erótico

Espectáculos La maestra hot oriunda de Entre Ríos firmó un contrato con una productora porno

La relación con los padres de sus alumnos y su futuro como docente

En julio de 2022, la vida decambió para siempre. La maestra de primaria, nacida en la localidad entrerriana de Basavilbaso, abandonaba su trabajo como docente en una escuela de Campana para dedicarse exclusivamente aSu decisión ocurrió luego de que un grupo de padres detectara que Miguelina, a través de sus redes sociales, comercializaba fotos y videos en una plataforma para adultos. En aquel entonces, la madre de dos varones indicó: “Me indigna porque no saben lo que hay detrás. Vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado. Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional”.Miguelina, que vive junto a sus hijos en una casa que alquila en Campana, se abocó de lleno a, tal como expresó ante un nuevo llamado de“Lo hago sin tener vergüenza. Por suerte se me abrieron muchas puertas”, sostuvo Miguelina, que ofrece su material a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, dejando un número de WhatsApp que ella misma responde.“A veces los seguidores quieren hablar, y son muy respetuosos. No avalo ni me gustan las groserías. Cuando alguien me habla así lo dejo de lado. Entiendo sí que tienen sus morbos, pero no va conmigo”, reveló., dijo.La mujer de 29 años detalló quey así potenciar su faceta artística.. Metiéndole con todo, eh. Pero lógicamente varía, dependiendo el mes. A veces el público se renueva también, ese es un tope máximo”, contó.Y aunque le cueste hablar de dinero, Miguelina precisó que cada centavo que obtiene lo destina para su crecimiento como actriz y para el futuro de sus hijos, a quienes sueña con dejarle una casa.“En mi casa actual no tengo nada de dinero, todo lo ahorro. Vivo sola con ellos, así que tengo mucho cuidado, porque temo por mi seguridad. En ese sentido, soy reservada”, indicó Miguelina, queY continuó: “Es una tarea difícil administrar el dinero. Voy constantemente a Buenos Aires y tuve que aprender a hacerlo. Tengo como propósito volver a tener un auto, así que no soy de despilfarrar ni mucho menos.”.Miguelina expresó queque siempre quiso realizarse: “Fue un retoque que me cambió la vida. Hoy me siento mucho más conforme con mi cuerpo”.“Me ofrecen hacer, pero es un no rotundo. No lo necesito, no quiero acostarme con alguien que no me guste. Más que nada por los peligros que se corren hoy en día. Soy mamá de dos nenes y me tengo que cuidar. Este recurso de hacer fotos me divierte, porque luego se venden y ya está. Pero no el acostarme con otras personas. Mis seguidores lo tienen claro”, manifestó.“Yo dejé de dar clases porque me sentí muy presionada. Tuve problemas en dos escuelas de Campana. En una de ellas hace tres años. Fuique no me querían en ese momento”, detalló Miguelina.En cuanto a su relación con los padres, contó que todo quedó en la nada: “Hago mi vida acá y no los vi más, pero. Hoy me los cruzo y no sé ni quiénes son. Soy una privilegiada de poder hacer esto que me gusta, aunque sí me queda la nostalgia de no ganar esto siendo maestra”.“La docencia la puse en pausa. Este año se vienen cosas artísticas, pero a mí el título no me lo saca nadie. Aprovecho para decirle a las chicas que venden contenido que, porque claramente no es para siempre. Por eso”, dijo la maestra.Miguelina, que en febrero debutará en una obra de teatro en la Calle Corrientessufrió en los últimos días la. “Estoy triste porque trabajo con las redes y la verdad es que es muy difícil tener que remar todo de nuevo”, dijo.“Así como muchos me respetan, también hay gente mala, que se hace pasar por mí, arman cuentas truchas o si subo algo ya me critican. Aún debo aprender a lidiar con eso”, completó.