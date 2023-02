Ashton Kutcher y su fanatismo por Lionel Messi: “Es bíblico”

#ReeseWhiterspoon #YourPlaceOrMine #Argentina #Messi #Qatar2022 #CineYSeries #FiloNews ? sonido original - Filo.news @filonews ?? ASHTON KUTCHER, enloquecido con ARGENTINA ? x @franmartinezs99 ? El actor es FANÁTICO de @LeoMessi y no pudo ocultarlo en esta entrevista donde charlamos sobre "Your Place or Mine", la película que coprotagoniza junto a Reese Whiterspoon ? ? "Fue la MEJOR final de todos los tiempos con el MEJOR futbolista de todos los tiempos", arrancó Ashton. ¿Puede ser que siga muy manija? ? ? En la película, que se estrena en @chenetflix el 10 de febrero, @aplusk y @reesewitherspoon son dos personas con intereses completamente diferentes ¿Pero qué une a los artistas fuera del set? El amor por el fútbol y #LaPulga ? ¡Mirá el video y enterate más en filo.news! ?????? ? ¿Cómo llevás tus primeros 45 días como campeón del mundo? ¡Contanos acá abajo! ? #AshtonKutcher

El 18 de diciembre la alegría fue inconmensurable y los argentinos (y no tanto) compartieron los festejos por el campeonato del mundo en las redes.Tras el triunfo de Argentina contra Francia en la final del Mundial Qatar 2022, que coronó a la selección como campeona del mundo, los famosos del mundo demostraron fanatismo por Lionel Messi.Uno de ellos fue el actor de Hollywood Ashton Kutcher, quien junto a Santiago Segura, Alejandro Sanz, McLovin, Residente y muchos otros festejaron el campeonato en las redes junto a los argentinos.Ahora Kutcher contó detalles del día de la final mientras realizaba entrevistas de prensa junto a la actriz Reese Witherspoon para la película Your place or mine que estrenará los próximos días.En la nota se puede ver a un Kutcher completamente fanatizado por Messi. Entre otras cosas el actor definió al partido como “La mejor final de una Copa del Mundo que alguna vez se haya jugado y posiblemente con el mejor jugador de todos los tiempos”.Y luego agregó: “Yo no podía creerlo, estaba totalmente desquiciado. Alguien vino en medio del partido durante los penales y querían hablarme y yo estaba como ¡no puedo hablarte, tienes que irte! Le dije ‘Sé que eres una persona amable, pero ¡tienes que irte!’”.Y mientras Witherspoon se reía remató: “Fue bíblico. De hecho, deberían agregar otro libro a la Biblia. Debería ser: Génesis, Éxodo, Levítico... y deberíamos agregar ‘Argentina gana la Copa del Mundo’. Ese debería ser otro libro”.En otra entrevista para el medio InfoBae el actora había confirmado el amor que siente por el jugador del PSG: “Creo que le diría ‘Gracias’. A lo largo de su carrera hizo que un deporte hermoso sea aún más hermoso. La cantidad de trabajo y esfuerzo que tuvo que hacer para convertirse en el jugador por el que todo el mundo alienta. Hay gente que ni siquiera les gusta el fútbol que estaba viendo y alentando por él por todo el esfuerzo que hizo. Le diría ‘Gracias’”.