“Nos puede pasar a todas”: el incómodo momento que protagonizó Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez vivió un incómodo momento mientras bailaba con un pantalón blanco enMientras daba una vuelta al ritmo de la música, no pudo evitar ponerse nerviosa cuando la conductora del ciclo le hizo saber que tenía una manchita roja en el pantalón.

El "incómodo momento" de Jujuy Jiménez sería parte de una campaña publicitaria

En diálogo con un móvilla modelo le quitó importancia a lo que pasó. “Es algo que nos puede pasar a todas. Te genera como una cosa incómoda porque como que todos miran. Pero por suerte Georgi es un amor, una genia y todo el equipo también que estuvieron ahí y naturalizamos la situación”, aseguró.Luego, explicó por qué se puso nerviosa en ese momento y hasta pidió disculpas en el caso de que hubiese incomodado a algunos de los que estaban presentes en el estudio. “Creo que tuvo que ver con el nerviosismo”, argumentó.“La verdad es que es un momento incómodo, que nadie lo desea, pero que al mismo tiempo nos puede pasar a todas. Pedí disculpas por si estaba molestando a alguien, pero bueno, nada ya está. No quiero hacer un mundo de esto”, agregó con total sinceridad.A modo de cierre, Jujuy destacó que una siempre trata de tener cuidado, pero que son accidentes: “Si sirve para concientizar, por supuesto, que sí, buenísimo”.Tras volver del informe, Ángel de Brito lanzó a pura ironía: “Qué buena actriz que sos Jujuy, lo caradura... Todo esto que contaba así tan naturalmente como si realmente le hubiese pasado es una publicidad encubierta, no es que le pasó”. “O sea, Georgina no era una basura que la expuso... Estaba actuando. Mejor actriz Jujuy que Georgina”, opinó.En el estudio, las angelitas se mostraron sorprendidas porque aseguraron haberse creído el acting. “Yo averigüé qué era lo que pasaba, porque ella desapareció del aire después del episodio y volvió al rato a la mesa. Es una publicidad de un producto, de unas toallitas femeninas”, aseguró el periodista.Acto seguido, señaló: “Esto se va a resolver mañana. Es perfecto. Como impacto publicitario, me saco el sombrero porque está genial. Y hay que animarse a hacerlo porque sigue siendo tabú. Pero esta es una campaña y mañana va a estar Jujuy revelándola”.

Es que hace unas semanas, la cantante peruana Amy Gutiérrez habló después de que se viera que estaba menstruando mientras desfilaba en un programa de televisión. La artista sorprendió a todos con sus declaraciones, al reconocer que se trababa de un experimento social, que realiza junto a una marca de higiene femenina, para concientizar a los adolescentes sobre el período y naturalizar el tema.“Quiero contarles que fue una campaña muy importante. Buscamos normalizar la menstruación. Todos sabían de esto y quiero que sepan que todas estamos juntas. En estos momentos tenemos que saber que las mujeres grandes sí podemos entender estas situaciones, pero las niñas no”, dijo la cantante al explicar por qué tenía una mancha roja en el pantalón blanco.La artista contó que estuvo muy nerviosa antes de aceptar participar de este desafío y que tuvo miedo del qué dirán. “Tenía mucho miedo, quizá en su momento me sentí avergonzada de pensar qué iban a decir sobre mí. Sin embargo, fue todo lo contrario”, aseguró.