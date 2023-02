La novia de Gerard Piqué, fue atendida de urgencia en hospital de Barcelona

Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué, tuvo que recibir atención hospitalaria tras sufrir un ataque de ansiedad.Según destacaron los medios españoles, la crisis habría surgido como consecuencia de los comentarios y críticas que recibe a diario en redes sociales.Tras el ataque de ansiedad, Clara habría llegado de urgencia al Hospital Quirónsalud, una clínica privada de Barcelona. Su estado de salud se habría visto afectado por problemas en la respiración por lo que debió asistir a una guardia.Según revelaron los medios catalanes, la joven de 23 años estaría cansada del show mediático y le habría pedido a su pareja que brinde una entrevista para calmar la situación y presentarla oficialmente, pero él se negó y solo publicó una foto junto a ella."La paran por la calle para preguntarle quién es, le cantan la canción, todo el mundo la reconoce", señaló una periodista española en el programa "Mamarazzis".Por otro lado, en el programa revelaron que "ha estado en casa de los padres cerca de ocho días, teletrabajando. Ha necesitado un refugio porque su estado anímico no es bueno"."No es fácil ser una chica de 23 y estar en boca de España y de todo el mundo", añadieron.Además, aseguraron que su salud "le ha pasado factura", ya que a raíz de los conflictos mediáticos, la joven estaría recibiendo asistencia psicológica para lograr controlar sus problemas de ansiedad.El ataque de ansiedad de Clara Chía sucedió en medio de los festejos de cumpleaños de Sasha Piqué.Shakira había organizado un almuerzo en su casa el cual contaría con la presencia del deportista español, sin embargo aseguran que el niño habría llorado cuando su padre le dijo que no podría asistir debido a este problema.Frente a este hecho, los fanáticos de Shakira lejos de calmar las aguas comenzaron a acusarla de querer arruinarle el día de su cumpleaños al pequeño de 8 años y querer llamar la atención solo para vengarse de la cantante.Clara Chía se volvió el foco de las críticas luego de convertirse en la tercera en discordia en la relación de Shakira y Gerard Piqué.Además, la cantante colombiana le dedicó parte de su última canción junto al productor musical Bizarrap."Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente. Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh. Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh", recitó Shakira nombrando explícitamente a la novia de su ex.Por otra parte, durante los últimos días circularon rumores de que Clara Chía y Piqué estarían esperando su primer hijo juntos.Según señalaron en el programa español "Chisme No Like" la pareja habría comprado un test de embarazo en una farmacia y hasta publicaron una foto del hecho.