Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas con una calza que resaltó sus curvas

Antonela Roccuzzo es de las mujeres argentinas que más seguidores cosecha en sus redes. En Instagram la siguen más de 32 millones y medio de personas, no solo por ser la esposa de Lionel Messi, sino también por su belleza y el contenido que comparte de ella y de su familia.La empresaria aclara en su perfil de IG que no tiene Twitter ni Facebook, por lo que todo lo que comparte con sus fans lo sube a Instagram. Su feed está plagado de fotos con el mejor jugador de fútbol del mundo y sus hijos, pero de vez en cuando se anima a subir fotos que enamoran a los usuarios, en las que ella es la protagonista.Eso ocurrió en las últimas horas, cuando subió una sesión de fotos con un conjunto deportivo en color gris oscuro que enloqueció a todos. Es que la mamá de Thiago, Mateo y Ciro demostró el potencial que tiene como modelo y revolucionó la red social.Roccuzzo promocionó una marca de ropa deportiva por lo que lució un conjunto de top, con espalda descubierta y calza larga, bien ajustada, que resaltó su increíble figura.En menos de una hora, la esposa de Messi recibió más de 339 mil “likes” en su posteo. Y debajo, le dejaron miles y miles de comentarios en diferentes idiomas, en los que no hicieron más que resaltar su belleza y sencillez.“La massss guapa del mundo”, “Diooooooosa!”, “Con la del 10 jamás se metan gente, es solo de él”, “Nuestra primera dama”, “No te doy like por que sos la esposa de Messi”, “La mujer de dios”, “Los hombres de verdad sólo le miramos el cabello por respeto a nuestro capitán”, “Reina madre y primera dama”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.