Revelaron cuánto cobra Tamara Báez por cada posteo en redes sociales

Tamara Báez se convirtió en una influencer muy buscada por las marcas, tanto que sus tarifas para promocionar en sus redes son tan elevadas que sorprendieron a Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y sus panelistas en el programa televisivo“Yo me pregunto cómo hizo Tamara para pagarse una casa en Sierra de los padres”, lanzó Mariana Brey sobre la lujosa casa que hoy ocupa la joven. En ese momento el cronista Santiago Riva Roy habló sobre el éxito de la joven en las redes sociales.“La está levantando en pala. Cobra 600 mil el posteo”, contó el periodista desde Mar del Plata sobre el valor que tiene publicitar en el Instagram de Tamara.Virginia Gallardo aseguró que su hija Jamaica sería parte del éxito como influencer de la ex del cumbiero. “Las marcas están emocionadas, súper contentas con ella porque es una influencer real. Tiene un público dedicado, va con la ‘bendi’ a todos lados como a la peluquería, a hacerse las manos. ¡No sabés cómo la comparten!”, aseguró."Todos me dicen que es una copada, contesta todos los mensajes. Ella es muy dulce y muy educada. Tiene unos modos como L-Gante, son personas que transmiten mucho y la gente se queda embelesada”, aseguró.