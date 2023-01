Pampita posó en microbikini y recibió críticas por una parte de su cuerpo

Pampita se encuentra de vacaciones con su familia en Brasil y, como suele hacer siempre, comparte su día a día a través de sus redes sociales. A partir de un video y seguidores muy observadores, la modelo recibió críticas sobre los dedos de sus pies y la aconsejaron acerca de cómo solucionarlo.En el video se la ve a Pampita con una microbikini rosa furor mientras disfruta de la playa, pero una de sus seguidoras se detuvo en los dedos de sus pies y le aconsejó pintarse las uñas."Hermosa, Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan", fue el comentario que obligó a Pampita a contar que no se puede pintar las uñas de los pies porque se le cayeron, publicóMuchos de sus seguidores salieron en su defensa y aseguraron que no es un detalle que se ve a simple vista, sino de alguien que se obsesionó con analizar el físico de Pampita. "La verdad que envidia de ese señor. Que detallista..." y "tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario. Pampi no descansa hoy, ¡Yo indignada!", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.